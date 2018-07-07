В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 авто

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 59803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107235 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128517 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135768 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171666 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154125 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141680 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130513 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183182 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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7 марта, 15:09 • 108613 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112788 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113835 просмотра
Актуальное
В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 авто

В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 авто

Киев  •  УНН

 • 7609 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме. В очередях собралось более 200 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 20/50; "Новотроицкое" - 45/30; "Гнутово" - 0/20", - говорится в сообщении.

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Всего за минувшие сутки отмечается незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока, так через контрольные пункты последовало 41,3 тысячи человек и 5800 транспортных средств: "Майорское" - 8320 человек и 1030 транспортных средств; "Марьинка" - 9740 человек и 1910 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8850 человек и 1820 транспортных средств; "Гнутово" - 4400 человек и 1040 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1070 человек.

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