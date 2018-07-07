В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 авто

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 20/50; "Новотроицкое" - 45/30; "Гнутово" - 0/20", - говорится в сообщении.

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Всего за минувшие сутки отмечается незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока, так через контрольные пункты последовало 41,3 тысячи человек и 5800 транспортных средств: "Майорское" - 8320 человек и 1030 транспортных средств; "Марьинка" - 9740 человек и 1910 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8850 человек и 1820 транспортных средств; "Гнутово" - 4400 человек и 1040 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1070 человек.