У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 120 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі зібралися 120 транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/40; "Мар’їнка" – 0/20; "Новотроїцьке" – 10/20; "Гнутове" – 10/10. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі", - йдеться в повідомлені.
Зазначимо, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідували 13,4 тисячі осіб та 2,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, в акваторії Азовського моря прикордонники виявили порушників, сітки та червонокнижну рибу.