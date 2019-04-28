Сотні метрів сіток та червонокнижна риба: в акваторії Азовського моря виявили порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В акваторії Азовського моря прикордонники виявили порушників, сітки та червонокнижну рибу, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як повідомили у прес-службі, прикордонники відділу “Бердянськ” спільно з представниками Приазовського національного природоохоронного парку здійснили патрулювання акваторії Азовського моря в районі Білосарайської коси на малому прикордонному катері UMS 600.
Прикордонники оглянули 9 маломірних плавзасобів та за порушення правил прикордонного режиму склали 5 адмінпротоколів за статтею 202 КУпАП.
Крім того, під час патрулювання виявили та витягли 9 сіток завдовжки 650 метрів та 45 підйомних пасток з червонокнижною рибою. Загалом правоохоронці дістали з сіток 3 осетра, 2 севрюги та 35 калканів, а також близько 700 бичків.
Встановленим порядком знаряддя лову вилучено, рибу випущено в море.
Нагадаємо, кілька днів тому під час патрулювання Азовського моря прикордонники врятували та випустили у море більше 10 червонокнижних осетрів, чим запобігли значних збитків державі.