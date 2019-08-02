У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло 200 автомобілів

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" — 25/55; "Мар’їнка" — 0/40; "Новотроїцьке" — 20/40;"Гнутове" — 10/10", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з попередньою добою, пасажиро-транспортний потік збільшився.

Загалом через КПВВ прослідувало 41,9 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, напередодні КПВВ "Гнутове" призупинив пропуск осіб через небезпеку вибухів. У безпосередній близькості від КПВВ горіла суха трава, і від вогню детонували нерозірвані боєприпаси. Наступного дня він відновив роботу.