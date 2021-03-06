У Чехії зросла кількість студентів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Незважаючи на епідемію COVID-19, кількість іноземних студентів в чеських університетах 2020 році збільшилася приблизно на 8 відсотків, серед них - і українці. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Прага.
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Як повідомила Радка Вавроушкова з Будинку міжнародного співробітництва, причина, ймовірно, полягає в можливості зарахування та навчання в дистанційному режимі.
Більш ніж на 10 відсотків збільшилася кількість студентів з України, Казахстану і Білорусі. Частка іноземців у загальній кількості студентів вищих навчальних закладів ЧР істотно не змінилася. За статистикою Міністерства освіти та науки, цей показник становить близько 17 відсотків.
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У минулому році в місцеві ВНЗ надійшло 8 025 громадян РФ, 1 916 громадян Індії та 739 іранця, більшість з яких вчаться на чеською мовою. Разом з тим, кількість іноземців, які приїхали в ЧР з обміну, скоротилося приблизно на 40 відсотків.
Нагадаємо
У 2020 році збільшилася кількість іноземців, які нелегально проживають в Чехії. Найчастіше затримували українців.