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У Чехії зросла кількість студентів з України

У Чехії зросла кількість студентів з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Незважаючи на епідемію COVID-19, кількість іноземних студентів в чеських університетах 2020 році збільшилася приблизно на 8 відсотків, серед них - і українці. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Прага.

Деталі

Як повідомила Радка Вавроушкова з Будинку міжнародного співробітництва, причина, ймовірно, полягає в можливості зарахування та навчання в дистанційному режимі. 

Більш ніж на 10 відсотків збільшилася кількість студентів з України, Казахстану і Білорусі. Частка іноземців у загальній кількості студентів вищих навчальних закладів ЧР істотно не змінилася. За статистикою Міністерства освіти та науки, цей показник становить близько 17 відсотків.

Додатково

У минулому році в місцеві ВНЗ надійшло 8 025 громадян РФ, 1 916 громадян Індії та 739 іранця, більшість з яких вчаться на чеською мовою. Разом з тим, кількість іноземців, які приїхали в ЧР з обміну, скоротилося приблизно на 40 відсотків.

Нагадаємо

У 2020 році збільшилася кількість іноземців, які нелегально проживають в Чехії. Найчастіше затримували українців.

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