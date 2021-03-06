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В Чехии возросло количество студентов из Украины

В Чехии возросло количество студентов из Украины

Киев  •  УНН

 • 55609 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Несмотря на эпидемию COVID-19, количество иностранных студентов в чешских университетах 2020 году увеличилась примерно на 8 процентов, среди них - и украинцы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

Как сообщила Радка Вавроушкова из Дома международного сотрудничества, причина, вероятно, состоит в возможности зачисления и обучения в дистанционном режиме.

Более чем на 10 процентов увеличилось количество студентов из Украины, Казахстана и Беларуси. Доля иностранцев в общем количестве студентов высших учебных заведений ЧР существенно не изменилась. По статистике Министерства образования и науки, этот показатель составляет около 17 процентов.

Дополнительно

В прошлом году в местные вузы поступило 8025 граждан РФ, 1916 граждан Индии и 739 иранца, большинство из которых учатся на чешском языке. Вместе с тем, количество иностранцев, которые приехали в ЧР по обмену, сократилось примерно на 40 процентов.

Напомним

В 2020 году увеличилось количество иностранцев, нелегально проживающих в Чехии. Чаще всего задерживали украинцев.

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