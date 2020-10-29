У Чехії збирають кошти на відновлення української церкви, що була знищена вогнем - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Пожежа у Празі майже повністю знищила дерев’яну церкву святого Михаїла, яку у чеську столицю завезли з України у 1929 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийніса у Twitter та чеське видання Novinky.
"За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату м. Прага Віта Гофмана, завтра буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви", - написав 28 жовтня посол України в Чехії.
Своєю чергою, за словами чеських пожежників, вогонь знищив будівлю церкви майже повністю. Внаслідок пожежі постраждалих не виявлено.
В будівлі знищенної церкви пожежники знайшли кілька балонів з пропан-бутаном під тиском.
Причину займання дерев’яної церкви наразі встановлюють слідчі.
Нагадаємо, кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ.