У Чехії збирають кошти на відновлення української церкви, що була знищена вогнем - посол

"За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату м. Прага Віта Гофмана, завтра буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви", - написав 28 жовтня посол України в Чехії.

Своєю чергою, за словами чеських пожежників, вогонь знищив будівлю церкви майже повністю. Внаслідок пожежі постраждалих не виявлено.

В будівлі знищенної церкви пожежники знайшли кілька балонів з пропан-бутаном під тиском.

Причину займання дерев’яної церкви наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ.