В Чехии собирают средства на восстановление украинской церкви, которая была уничтожена пожаром - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Пожар в Праге почти полностью уничтожил деревянную церковь святого Михаила, которую в чешскую столицу завезли из Украины в 1929 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебыйниса в Twitter и чешское издание Novinky.
"По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", - написал 28 октября, посол Украины в Чехии.
В свою очередь, по словам чешских пожарных, огонь уничтожил здание церкви почти полностью. В результате пожара пострадавших не обнаружено.
В здании уничтожении церкви пожарные нашли несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением.
Причину возгорания деревянной церкви сейчас устанавливают следователи.
Напомним, кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ.