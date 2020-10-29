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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62032 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87863 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103836 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123188 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100152 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101154 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103644 просмотра

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В Чехии собирают средства на восстановление украинской церкви, которая была уничтожена пожаром - посол

В Чехии собирают средства на восстановление украинской церкви, которая была уничтожена пожаром - посол

Киев  •  УНН

 • 11043 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Пожар в Праге почти полностью уничтожил деревянную церковь святого Михаила, которую в чешскую столицу завезли из Украины в 1929 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебыйниса в Twitter и чешское издание Novinky.

"По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, завтра будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", - написал 28 октября, посол Украины в Чехии.

В свою очередь, по словам чешских пожарных, огонь уничтожил здание церкви почти полностью. В результате пожара пострадавших не обнаружено.

В здании уничтожении церкви пожарные нашли несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением.

Причину возгорания деревянной церкви сейчас устанавливают следователи.

Напомним, кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ.

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