У Чехії засудили чоловіка за участь у бойових діях на Донбасі проти України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Трирічне умовне покарання з відтермінуванням на п’ять років призначив суд у місті Чеське Будейовіце Павлу Кафці за його участь у збройному конфлікті на сході України. Про це пише УНН із посиланням на чеське інтернет-видання Aktualně.cz та “Радіо Свобода”.
Повідомляється, що прокурор запросив для Кафки 12-річний термін ув’язнення. Рішення суду не є остаточним. Сам Кафка не давав свідчень у суді.
На початку 2019 року чеські правоохоронні органи відкрили проти Павла Кафки кримінальне провадження. Попри інкриміновану статтю про “тероризм”, із потенційним строком від 5 до 15 років, чеха не взяли під варту.
27-річний громадянин Чехії брав участь у війні на Донбасі на боці російських гібридних сил. До України чех приїхав у 2015 році і приєднався до угруповання “ДНР”, звідки за вимушеними причинами у 2016 році повернувся до Чехії.
Своє перебування на окупованій території України Кафка не приховував — про це свідчили його фото у військовій формі, зі зброєю або поруч з військовою технікою, якими він ділився на своїх сторінках у соціальних мережах.
Для Чехії це не перший випадок. У травні 2019 року у Чехії вперше засудили свого громадянина — військовослужбовця Еріка Ешту за участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил. У 2015 році суд покарав обвинуваченого трьома роками ув’язнення умовно з відтермінуванням на чотири роки і позбавленням військового звання.
За даними "Радіо Свобода", які посилаються на неназваних чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.