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В Чехии осудили мужчину за участие в боевых действиях на Донбассе против Украины - СМИ

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Трехлетнее условное наказание с отсрочкой на пять лет назначил суд в городе Ческе Будейовице Павлу Кафке за его участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на чешское интернет-издание Aktualně.cz и "Радио Свобода".

Сообщается, что прокурор затребовал для Кафки 12-летний срок заключения. Решение суда не является окончательным. Сам Кафка не давал показаний в суде.

В начале 2019 года чешские правоохранительные органы открыли против Павла Кафки уголовное производство. Несмотря на инкриминируемую статью про “терроризм”, с потенциальным сроком от 5 до 15 лет, чеха не взяли под стражу.

27-летний гражданин Чехии участвовал в войне на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В Украину чех приехал в 2015 году и присоединился к группировке “ДНР”, откуда по вынужденными причинами в 2016 году вернулся в Чехию.

Свое пребывание на оккупированной территории Украины Кафка не скрывал — об этом свидетельствовали его фото в военной форме, с оружием или рядом с военной техникой, которыми он делился на своих страницах в социальных сетях.

Для Чехии это не первый случай. В мае 2019 года в Чехии впервые осудили своего гражданина — военнослужащего Эрика Эшту за участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В 2015 году суд наказал обвиняемого тремя годами заключения условно с отсрочкой на четыре года и лишением воинского звания.

По данным "Радио Свобода", которые посылаются на неназванных чешских исследователей, на Донбассе в рядах российских гибридных сил побывали уже десятки граждан Чехии, где достаточно сильно работает российская и пророссийская пропаганда и дезинформация.

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