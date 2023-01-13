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У Чехії стартували 2-денні вибори президента з 8 претендентами та 3 фаворитами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Виборці в Чеській Республіці в п'ятницю почали голосування, щоб обрати одного з восьми кандидатів в президенти, який керуватиме країною протягом наступних п'яти років, передає УНН посилаючись на Еuronews.

У Чехії стартували 2-денні вибори президента з 8 претендентами та 3 фаворитами

Деталі

Вибори в країні з населенням понад 10,5 мільйонів осіб, які зазвичай проводяться протягом двох днів, розпочалися о 14:00 за місцевим часом до 22:00 у п'ятницю, а потім з 8:00 до 14: 00 у суботу.

Чинний президент Мілош Земан не має права балотуватися через обмеження в два терміни.

Якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів у першому турі, гонка звузиться до двох кандидатів, що набрали найбільше голосів у другому турі 27-28 січня.

Опитування громадської думки показують, що ймовірно буде потрібен другий тур, щоб обрати наступного лідера країни у гонці між колишнім прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, генералом у відставці Петром Павлом та економістом і академіком Данушою Нерудовою.

Хоча роль президента переважно церемоніальна, він також виконує роль головнокомандувача збройних сил. Земана критикували за спроби покращити відносини з Китаєм та росією, а також за висловлювання проти біженців та антимусульман.

Тим часом, у всіх трьох провідних кандидатів є спірні питання, пов'язані з їхнім минулим.

68-річний Бабіш постав перед судом за звинуваченням у шахрайстві, пов'язаному із субсидією ЄС у розмірі 2 мільйонів євро у вересні минулого року. Він був виправданий за позовом лише чотири дні тому. Колишній прем'єр-міністр, якого також критикують за минулі антиімміграційні та антиєвропейські коментарі, балотується від популістської партії "Дія незадоволених громадян" (АНО).

Солдат у відставці Павло, тим часом, є незалежним кандидатом, але був членом Комуністичної партії Чехословаччини до Оксамитової революції 1989 року, що поклала край радянському правлінню. 61-річний Павло розпочав свою кампанію під гаслом «Повернемо порядок та мир до Чеської Республіки».

Єдина жінка, яка претендує на пост президента, Нерудова є одним із трьох кандидатів, яких підтримує Сполу, правоцентристський політичний альянс, сформований у коаліції з альянсом «Пірати та мери». Проте 44-річну жінку звинуватили у плагіаті та прискореному здобутті вченого ступеня. Її кампанія була зосереджена на кращій освіті, рівних правах та пенсійних реформах.

За даними місцевого соціологічного агентства Median, очікується, що Павло набере 29,5% голосів, Бабіш – близько 26,5%, а Нерудова – 21-25%.

Оскільки жоден із кандидатів навряд чи набере хоча б половину голосів, найвірогіднішим результатом видається другий тур між Бабішем та Павлом.

Перші попередні результати очікуються у суботу ввечері.

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