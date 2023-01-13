В Чехии стартовали 2-дневные выборы президента с 8 претендентами и 3 фаворитами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Избиратели в Чешской Республике в пятницу начали голосование, чтобы выбрать одного из восьми кандидатов в президенты, который будет руководить страной в течение следующих пяти лет, передает УНН ссылаясь на Еuronews.
Детали
Выборы в стране с населением более 10,5 миллионов человек, которые обычно проводятся в течение двух дней, начались в 14:00 по местному времени до 22:00 в пятницу, а затем с 8:00 до 14:00 в субботу.
Действующий президент Милош Земан не имеет права баллотироваться из-за ограничения в два срока.
Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, гонка сузится до двух кандидатов, набравших больше всего голосов во втором туре 27-28 января.
Опросы общественного мнения показывают, что вероятно потребуется второй тур, чтобы выбрать следующего лидера страны в гонке между бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, генералом в отставке Петром Павлом и экономистом и академиком Данушей Нерудовой.
Хотя роль президента в основном церемониальная, он также выполняет роль главнокомандующего вооруженными силами. Земана критиковали за попытки улучшить отношения с Китаем и россией, а также за высказывания против беженцев и антимусульман.
Между тем, у всех трех ведущих кандидатов есть спорные вопросы, связанные с их прошлым.
68-летний Бабиш предстал перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с субсидией ЕС в размере 2 миллионов евро в сентябре прошлого года. Он был оправдан по иску лишь четыре дня назад. Бывший премьер-министр, которого также критикуют за прошлые антииммиграционные и антиевропейские комментарии, баллотируется от популистской партии "Действия недовольных граждан" (АНО).
Солдат в отставке Павел, тем временем, является независимым кандидатом, но был членом Коммунистической партии Чехословакии до Бархатной революции 1989 года, положившей конец советскому правлению. 61-летний Павел начал свою кампанию под лозунгом «Вернем порядок и мир в Чешскую Республику».
Единственная женщина, претендующая на пост президента, Нерудова является одним из трех кандидатов, поддерживаемых Соединенным, правоцентристским политическим альянсом, сформированным в коалиции с альянсом «Пираты и мэры». Однако 44-летнюю женщину обвинили в плагиате и ускоренном получении ученой степени. Ее кампания была сосредоточена на лучшем образовании, равных правах и пенсионных реформах.
По данным местного социологического агентства Median, ожидается, что Павел наберет 29,5% голосов, Бабиш – около 26,5%, а Нерудова – 21-25%.
Поскольку ни один из кандидатов вряд ли наберет хотя бы половину голосов, наиболее вероятным результатом представляется второй тур между Бабишем и Павлом.
Первые предварительные результаты ожидаются в субботу вечером.