У Чехії на вокзалі зіштовхнулись два потяги, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На залізничному вокзалі у чеському Брно зіштовхнулись два потяги, внаслідок чого постраждали 23 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на České Noviny.
Аварія на залізниці сталась о 8 ранку 5 березня. Пасажирський потяг, що йшов із Брно, перегородив колію, внаслідок чого зіткнувся з іншим пасажирським поїздом, що прямував до вокзалу.
З 23 поранених 15 осіб госпіталізували. Рятувальні служби також евакували з поїздів близько 250 осіб. Внаслідок інциденту залізнична станція не працювала близько години, було скасовано 10 відправлень.
Збитки від аварії оцінюють у майже півмільйона крон.
За даними розслідування, машиністи поїздів відкидають звинувачення у алкогольному сп'янінні, проте досі людський фактор залишається основною версією причини зіткненя.
Як повідомляв УНН, за день до цього у східній Чехії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним. В результаті аварії постраждало 6 осіб.