У частини шпиталізованих на Закарпатті дітей виявлено дизентерію
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 березня. УНН. Згідно з листом Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України, у 3-х з 13-ти шпиталізованих через кишкову інфекцію дітей попередньо підтверджено гострий ентероколіт, який був викликаний шигеллою Зонне (дизентерійною паличкою), повідомляють у Закарпатському обласному центрі здоров′я, передає УНН.
У решти дітей обстеження тривають.
Сьогодні, 24 березня, представники департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА відвідали хворих, які перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні Хустської районної лікарні. “Стан всіх пацієнтів задовільний. Деякі діти перебувають у стаціонарі самостійно, а деякі — у супроводі мам. Діти повністю забезпечені інфузійною терапією і антибіотиками, обстежені та проліковані згідно протоколів”, — йдеться у повідомленні обласного центру здоров′я.
Створена комісія у складі фахівців-гігієністів, епідеміолога, дезінфекціоністів, лаборанта мікробіологічної лабораторії для організації та проведення протиепідемічних, дезінфекційних заходів в осередку за місцем навчання та проживання хворих.
У ході епідрозстеження в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нижнє Селище для лабораторного дослідження відібрані змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, залишки готових страв, проби води, раптовим методом обстежені працівники харчоблоку на кишкову групу бактерій. Крім того, обстежено 43 дітей, контактних по класах. Проведена заключна дезінфекція у визначених приміщеннях школи.
Збудник та чинники передачі захворювання встановлюються.
Нагадаємо, що протягом 22-23 березня у Хустську районну лікарню були доставлені 13 школярів та вагітна вчителька із загальноосвітньої школи с.Нижнє Селище з попереднім діагнозом “гастроентероколіт”.
Як раніше повідомляв УНН, за фактом отруєння 13 школярів та вчительки у школі в Хустському районі поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.
За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.