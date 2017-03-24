У части госпитализированных в Закарпатской области детей выявлена ​​дизентерия

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Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 24 марта. УНН. Согласно письму Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины, у 3-х из 13-ти госпитализированных из-за кишечной инфекции детей предварительно подтвержден острый энтероколит, который был вызван шигеллой Зонне (дизентерийной палочкой), сообщают в Закарпатском областном центре здоровья, передает УНН.

У остальных детей обследования продолжаются.

Сегодня, 24 марта, представители департамента здравоохранения Закарпатской ОГА посетили больных, находящихся на лечении в инфекционном отделении Хустской районной больницы. "Состояние всех пациентов удовлетворительное. Некоторые дети находятся в стационаре самостоятельно, а некоторые - в сопровождении мам. Дети полностью обеспечены инфузионной терапией и антибиотиками, обследованы и пролечены согласно протоколам", - говорится в сообщении областного центра здоровья.

Создана комиссия в составе специалистов-гигиенистов, эпидемиолога, дезинфекционистов, лаборанта микробиологической лаборатории для организации и проведения противоэпидемических, дезинфекционных мероприятий в очаге по месту учебы и жительства больных.

В ходе эпидрасследования в ООШ I-III ст. с. Нижнее Селище для лабораторного исследования отобраны смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору, остатки готовых блюд, пробы воды, внезапным методом обследованы работники пищеблока на кишечную группу бактерий. Кроме того, обследовали 43 ребенка, контактных по классам. Проведена заключительная дезинфекция в определенных помещениях школы.

Возбудитель и факторы передачи заболевания устанавливаются.

Напомним, что в течение 22-23 марта в Хустскую районную больницу были доставлены 13 школьников и беременная учительница из общеобразовательной школы с.Нижнее Селище с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит".

Как ранее сообщал УНН, по факту отравления 13 школьников и учительницы в школе в Хустском районе полиция открыла уголовное производство.

Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.

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