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У Бюджеті-2018 простежуються тенденції щодо погіршення платіжного балансу України - Пинзеник

Київ • УНН

 • 10877 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У проекті Державного бюджету України на 2018 рік існують проблеми з показниками щодо макроекономічних даних. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Віктор Пинзеник, передає кореспондент УНН.

"Мене хвилюють макроекономічні дані, на яких готувався Бюджет. Наприклад, економіка зростає на 3%, а заробітна плата на 21%, а при цьому інфляція на рівні 7%, чого бути не може. З іншого боку, це викликає диспропорції для обмінного курсу, оскільки в проекті Бюджету ми бачимо серйозні тенденції щодо погіршення платіжного балансу. Торгівля і експорт будуть повільніше рости, ніж імпорт і у нас буде рости дефіцит зовнішньої торгівлі товарами", - пояснив В.Пинзеник.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада повинна розглянути проект Державного бюджету України на 2018 рік.

Українські Національні Новини

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