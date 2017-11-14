В Бюджете-2018 прослеживаются тенденции по ухудшению платежного баланса Украины - Пинзенык

"Меня волнуют макроэкономические данные, на которых готовился Бюджет. К примеру, экономика растет на 3%, а заработная плата на 21%, а при этом инфляция на уровне 7%, чего быть не может. С другой стороны, это вызывает диспропорции для обменного курса, так как в проекте Бюджета мы видим серьезные тенденции по ухудшению платежного баланса. Торговля и экспорт будут медленнее расти, чем импорт и у нас будет расти дефицит внешней торговли товарами", - объяснил В.Пинзенык.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада должна рассмотреть проект Государственного бюджета Украины на 2018 год.