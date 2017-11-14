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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41854 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62877 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70566 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В Бюджете-2018 прослеживаются тенденции по ухудшению платежного баланса Украины - Пинзенык

В Бюджете-2018 прослеживаются тенденции по ухудшению платежного баланса Украины - Пинзенык

Киев  •  УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета Украины на 2018 год существуют проблемы с показателями по макроэкономическим данным. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Виктор Пинзенык, передает корреспондент УНН.

"Меня волнуют макроэкономические данные, на которых готовился Бюджет. К примеру, экономика растет на 3%, а заработная плата на 21%, а при этом инфляция на уровне 7%, чего быть не может. С другой стороны, это вызывает диспропорции для обменного курса, так как в проекте Бюджета мы видим серьезные тенденции по ухудшению платежного баланса. Торговля и экспорт будут медленнее расти, чем импорт и у нас будет расти дефицит внешней торговли товарами", - объяснил В.Пинзенык.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада должна рассмотреть проект Государственного бюджета Украины на 2018 год.

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