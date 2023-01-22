У Бєлгородській області прогриміли вибухи, губернатор заявляє про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні у Бєлгородській області рф було чути вибухи. Губернатор вʼячеслав гладков заявляє про роботу ППО, передає УНН.
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“Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі”, — написав він у Telegram.
Нагадаємо
2 січня, пізно ввечері у російському Курську пролунав гучний вибух.