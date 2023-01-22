В Белгородской области прогремели взрывы, губернатор заявляет о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня в Белгородской области рф были слышны взрывы. Губернатор вячеслав гладков заявляет о работе ПВО, передает УНН.
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“Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле”, — написал он в Telegram.
Напомним
2 января, поздно вечером в российском Курске прогремел громкий взрыв.