У Бундесверу виникли проблеми із закупівлею нових гвинтівок

Як зазначило відомство у листі до міністерства оборони ФРН, під час тестування зразків "попри очікування було встановлено, що представлені штурмові гвинтівки не змогли задовольнити окремі обов'язкові вимоги". Виробникам дали час до 15 лютого 2019 року для усунення недоліків. Після цього відбудуться нові випробування зброї. Через це оголошений ще в квітні 2017 року міжнародний тендер на нові гвинтівки для армії затримується на вісім місяців.

Оборонне відомство ФРН планує закупити 120 тисяч гвинтівок на суму 250 мільйонів євро. Разом з додатковим оснащенням обсяг замовлення становитиме до 400 мільйонів євро. На нові випробування зброї доведеться витратити додатково 750 тисяч євро.

Нагадаємо, через відсутність солдатів та технічного персоналу німці планують допускати до служби у збройних силах осіб, які не мають німецького громадянства. Політики усіх партій визнали таке рішення цілком можливим.