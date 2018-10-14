В Бундесвера возникли проблемы с закупкой новых винтовок

Как отметил ведомство в письме в министерство обороны ФРГ, во время тестирования образцов "вопреки ожиданиям было установлено, что представленные штурмовые винтовки не смогли удовлетворить отдельные обязательные требования". Производителям дали время до 15 февраля 2019 для устранения недостатков. После этого состоятся новые испытания оружия. Поэтому объявлен еще в апреле 2017 международный тендер на новые винтовки для армии задерживается на восемь месяцев.

Оборонное ведомство ФРГ планирует закупить 120 000 винтовок на сумму 250 000 000 евро. Вместе с дополнительным оснащением объем заказа составит до 400 000 000 евро. На новые испытания оружия придется потратить дополнительно 750 000 евро.

Напомним, из-за отсутствия солдат и технического персонала немцы планируют допускать к службе в вооруженных силах лиц, не имеющих немецкого гражданства. Политики всех партий сочли такое решение вполне возможным.