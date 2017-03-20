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У Бундестазі пригрозили припинити переговори з Туреччиною про її вступ до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова комітету закордонних справ німецького Бундестагу Норберт Реттґен пригрозив турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану припиненням переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу в разі, якщо ця країна перейде до президентської форми правління. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Н.Реттґен назвав запланований Анкарою референдум щодо конституційної реформи "легалізованим переворотом", який віддаляє Туреччину від ліберальної демократії.

Як повідомляв УНН, референдум щодо переходу від парламентської республіки до президентської має відбутися в Туреччині 16 квітня. На всенародне голосування будуть винесені поправки до Конституції, які наділяють президента безпрецедентною владою.

Президент Р.Ердоган у лютому підписав пакет змін до Основного закону, раніше схвалений парламентом.

Нагадаємо, Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в разі відновлення Туреччиною смертної кари Брюссель розірве з нею переговори щодо вступу до ЄС.

 

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