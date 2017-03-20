В Бундестаге угрожают прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Глава комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Норберт Реттген пригрозил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану прекращением переговоров о вступлении Турции в Евросоюз в случае, если эта страна перейдет к президентской форме правления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Н.Реттген назвал запланированный Анкарой референдум относительно конституционной реформы "легализированным переворотом", который отдаляет Турцию от либеральной демократии.
Как сообщал УНН, референдум о переходе от парламентской республики к президентской должен состояться в Турции 16 апреля. На всенародное голосование будут вынесены поправки в Конституцию, которые наделяют президента беспрецедентной властью.
Президент Р.Эрдоган в феврале подписал пакет изменений в Основной закон, ранее одобренный парламентом.