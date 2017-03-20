В Бундестаге угрожают прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС

КИЕВ. 20 марта. УНН. Глава комитета по иностранным делам немецкого Бундестага Норберт Реттген пригрозил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану прекращением переговоров о вступлении Турции в Евросоюз в случае, если эта страна перейдет к президентской форме правления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.