У Бундестазі готують нову стратегію щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламентська група фракції Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) одноголосно прийняла документ, в якому вона представляє нову стратегію розвитку ситуації на сході України в дванадцяти пунктах. Очікується, що документ, названий "Мир в Україні потребує нового імпульсу", буде внесений до Бундестагу вже в травні, передає УНН, посилаючись на Bild.
"Вибори нового президента Володимира Зеленського та Німеччини головою в ООН є ключовими моментами, щоб надати нового імпульсу мирним переговорам", - заявила виданню ініціатор руху Рената Альт.
Згідно з новим документом, Бундестаг повинен разом з Групою ВДП закликати федеральний уряд розробити додатковий план дій по Мінську з обов'язковими термінами і стимулами для дотримання, а також конкретними наслідками в разі недотримання.
І Росія, і Україна повинні виконати зобов'язання, взяті на себе згідно Мінських угод.
Крім того, в самому ЄС федеральний уряд повинен просувати "новий або додатковий компонент цивільної поліції місії ООН, який, в першу чергу, виконує суверенні завдання у співпраці з місцевими українськими органами безпеки", - йдеться в стратегії.
У ній стверджується, що існуючі "місії спостереження, прикордонного спостереження і поліції, такі як EUAM (Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектора громадянської безпеки України - ред.)" повинні бути розширені, "щоб своєчасна реформа сектора безпеки здійснювалася своєчасно, а сили безпеки могли мати стримуючий вплив на зовнішню агресію".
Більш того, в Раді Безпеки ООН уряд Німеччини має розробити мирний план, який, крім тимчасової місії ООН на українсько-російському кордоні, включає виведення всіх бойових військ і систем озброєнь, а також розпуск "урядів" в самопроголошених "народних республіках". Громадянська перехідна адміністрація під керівництвом ООН з чітким мандатом повинна управляти територіями та готуватися до вільних незалежних виборів, сказано в документі.
Як повідомляв УНН, 27 квітня МЗС Німеччини висловило стурбованість у зв'язку з повідомленнями про вибух на шахті "Схід-карбон", яка знаходиться в селищі Юр'ївка на окупованій території Луганської області.