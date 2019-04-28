У Бундестазі готують нову стратегію щодо Донбасу

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Парламентська група фракції Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) одноголосно прийняла документ, в якому вона представляє нову стратегію розвитку ситуації на сході України в дванадцяти пунктах. Очікується, що документ, названий "Мир в Україні потребує нового імпульсу", буде внесений до Бундестагу вже в травні, передає УНН, посилаючись на Bild.