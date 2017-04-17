У буферній зоні на Донбасі проживає понад 400 тис людей - Г.Селещук
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У буферній зоні на Донбасі проживає понад 400 тисяч людей. Про це в ефірі “5 каналу” заявив керівник відділу допомоги постраждалим від конфлікту на Сході “Карітас” Григорій Селещук, передає УНН.
“Загалом у буферній зоні зараз проживає понад 400 тисяч людей — це тільки з нашого боку буферної зони”, — заявив Г.Селещук
Як повідомляв УНН, проросійські бойовики, нехтуючи Мінськими домовленостями, здійснюють обстріл житлових кварталів Авдіївки, пошкоджено 6 житлових будинків.