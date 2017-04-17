В буферной зоне на Донбассе проживает более 400 тысяч человек - Г.Селещук
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В буферной зоне на Донбассе проживает более 400 000 человек. Об этом в эфире “5 канала” заявил руководитель отдела помощи пострадавшим от конфликта на Востоке “Каритас” Григорий Селещук, передает УНН.
“Всего в буферной зоне сейчас проживает более 400 000 человек — это только с нашей стороны буферной зоны”, — заявил Г.Селещук
Как сообщал УНН, пророссийские боевики, пренебрегая Минскими договоренностями, осуществляют обстрел жилых кварталов Авдеевки , повреждено 6 жилых домов.