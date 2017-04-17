В буферной зоне на Донбассе проживает более 400 тысяч человек - Г.Селещук

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В буферной зоне на Донбассе проживает более 400 000 человек. Об этом в эфире “5 канала” заявил руководитель отдела помощи пострадавшим от конфликта на Востоке “Каритас” Григорий Селещук, передает УНН.