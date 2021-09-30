У будівлі Офісу Президента чоловік намагався спалити себе

Цитата

“В будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе. Завадили цьому поліцейські, які загасили полум’я вогнегасниками”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі чоловік спілкується зі слідчими.

Доповнення

На київському Хрещатику, де відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, чоловік вчинив самопідпал.



В березні цього року у Києві на Троєщині чоловік заліз на МАФ й протестуючи проти його знесення облився бензином та погрожував себе підпалити.