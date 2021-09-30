В здании Офиса Президента мужчина пытался сжечь себя
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве в здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную Стражу Киева.
Цитата
"В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас человек общается со следователями.
Дополнение
На киевском Крещатике, где состоялся военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, мужчина совершил самоподжог.
В марте этого года в Киеве на Троещине мужчина залез на МАФ и протестуя против его сноса облился бензином и угрожал себя поджечь.