У будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета

Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку у ці хвилини намагаються локалізувати 20 бійців ДСНС. Також задіяно чотири одиниці техніки рятувальників та додатковий водовоз. Як повідомила УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, полум′ям охоплено дах та мансардний поверх будинку.

Постраждалих внаслідок вибуху і пожежі немає.

На місці, окрім рятувальників, працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, через пожежу в торговельному центрі Тернополя евакуювали 150 людей.