У будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні ввечері, 27 січня, у будинок колишнього керівника закарпатської обласної міліції невідомі стріляли з гранатомету. Таку попередню інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області.
Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку у ці хвилини намагаються локалізувати 20 бійців ДСНС. Також задіяно чотири одиниці техніки рятувальників та додатковий водовоз. Як повідомила УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, полум′ям охоплено дах та мансардний поверх будинку.
Постраждалих внаслідок вибуху і пожежі немає.
На місці, окрім рятувальників, працює слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, через пожежу в торговельному центрі Тернополя евакуювали 150 людей.