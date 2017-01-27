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У будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета

У будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні ввечері, 27 січня, у будинок колишнього керівника закарпатської обласної міліції невідомі стріляли з гранатомету. Таку попередню інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області.

Внаслідок вибуху сталася пожежа, яку у ці хвилини намагаються локалізувати 20 бійців ДСНС. Також задіяно чотири одиниці техніки рятувальників та додатковий водовоз. Як повідомила УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, полум′ям охоплено дах та мансардний поверх будинку.

Постраждалих внаслідок вибуху і пожежі немає.

На місці, окрім рятувальників, працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, через пожежу в торговельному центрі Тернополя евакуювали 150 людей.

Українські Національні Новини

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