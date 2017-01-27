В дом бывшего главы закарпатской милиции стреляли из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня вечером, 27 января, в здание бывшего руководителя закарпатской областной милиции неизвестные стреляли из гранатомета. Такую предварительную информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.
В результате взрыва произошел пожар, который в эти минуты пытаются локализовать 20 бойцов ГСЧС. Также задействовано четыре единицы техники спасателей и дополнительный водовоз. Как сообщила УНН пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр, пламенем охвачено крышу и мансардный этаж дома.
Пострадавших в результате взрыва и пожара нет.
На месте, кроме спасателей, работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, из-за пожара в торговом центре Тернополя эвакуировали 150 человек.