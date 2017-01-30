У будинку жителя Львівщини знайшли наркотиків майже на млн грн

Гладкоствольну рушницю, наркотичні засоби та психотропні речовини вилучили під час санкціонованого обшуку у 32-річного мешканця смт Рудно працівники оперативно-пошукового відділу у Львівській області Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

В управлінні Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України повідомили, що у приміщенні чоловіка правоохоронці виявили та вилучили, за попередніми висновками, наркотичний засіб марихуану, загальною вагою 20 кілограмів та понад 400 доз психотропної речовини “екстазі”. За цінами “чорного” ринку вартість вилучених наркотиків становить понад 800 тис. грн. Крім цього, вилучено гладкоствольну рушницю, дві пари номерних реєстраційних знаків транспортних засобів, паспорти громадян України.

Усі вилучені наркотичні засоби скеровані на експертизу. Проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини злочинної діяльності зловмисника.