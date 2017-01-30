В доме жителя Львовской области нашли наркотиков почти на млн грн
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области, в Пустомытовском районе, 32-летний мужчина в собственном домохозяйстве хранил наркотические вещества - 20 кг марихуаны и 400 доз психотропного вещества. Стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 800 тыс. грн. Об этом сообщили в полиции Львовской области, сообщает УНН.
Гладкоствольное ружье, наркотические средства и психотропные вещества изъяли во время санкционированного обыска у 32-летнего жителя пгт Рудно работники оперативно-поискового отдела во Львовской области Управления по обслуживанию Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
В управлении Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины сообщили, что в помещении мужчины правоохранители обнаружили и изъяли, по предварительным выводам, наркотическое средство марихуану, общим весом 20 килограммов и более 400 доз психотропного вещества "экстази". По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков составляет более 800 тыс. грн. Кроме этого, изъято гладкоствольное ружье, две пары номерных регистрационных знаков транспортных средств, паспорта граждан Украины.
Все изъятые наркотические средства направлены на экспертизу. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности злоумышленника.