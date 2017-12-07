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У будинку Хомутинніка проходять обшуки - Тука

У будинку Хомутинніка проходять обшуки - Тука

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки в будинку народного депутата, екс-голови Податкового Комітету Верховної Ради Віталія Хомутинніка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає УНН.

"Давно кажу про те, що "король ПДВ" пан Хомутиннік вартий уваги з боку правоохоронців - як СБУ, так і НАБУ. Те, що зараз йде обшук в будинку цього нардепа, мені нагадує не "удар по ...", а, скоріше укуси комах", - повідомив Тука.

За даними ЗМІ, будинок, в якому йдуть обшуки, належить Віталію Хомутинніку, але нардеп в ньому не живе. Крім того, стверджується, що ГПУ і СБУ проводять обшуки в санаторії Фіскальної служби, земельні ділянки на території якого були приватизовані чиновниками.

Нагадаємо, раніше Хомутинніка викрили в конфлікті інтересів і впливі на податкове законодавство з метою отримання особистої вигоди.

Українські Національні Новини

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