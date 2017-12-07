В доме Хомутынника проходят обыски - Тука
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правоохранители проводят обыски в доме народного депутата, экс-главы Налогового Комитета Верховной Рады Виталия Хомутынника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.
"Давно говорю о том, что "король НДС" господин Хомутынник стоит внимания со стороны правоохранителей - как СБУ, так и НАБУ. То, что сейчас идет обыск в доме этого нардепа, мне напоминает не "удар по ...", а, скорее укусы насекомых", - сообщил Тука.
По данным СМИ, дом, в котором идут обыски принадлежит Виталию Хомутыннику, но нардеп в нем не живет. Кроме того, утверждается, что ГПУ и СБУ проводят обыски в санатории Фискальной службы, земельные участки на территории которого были приватизированы чиновниками.
Напомним, ранее Хомутынника уличили в конфликте интересов и влиянии на налоговое законодательство с целью получения личной выгоды.