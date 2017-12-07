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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4841 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17387 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97395 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109645 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130101 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106374 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108034 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В доме Хомутынника проходят обыски - Тука

В доме Хомутынника проходят обыски - Тука

Киев  •  УНН

 • 21513 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Правоохранители проводят обыски в доме народного депутата, экс-главы Налогового Комитета Верховной Рады Виталия Хомутынника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

"Давно говорю о том, что "король НДС" господин Хомутынник стоит внимания со стороны правоохранителей - как СБУ, так и НАБУ. То, что сейчас идет обыск в доме этого нардепа, мне напоминает не "удар по ...", а, скорее укусы насекомых", - сообщил Тука.

По данным СМИ, дом, в котором идут обыски принадлежит Виталию Хомутыннику, но нардеп в нем не живет. Кроме того, утверждается, что ГПУ и СБУ проводят обыски в санатории Фискальной службы, земельные участки на территории которого были приватизированы чиновниками.

Напомним, ранее Хомутынника уличили в конфликте интересов и влиянии на налоговое законодательство с целью получения личной выгоды.

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