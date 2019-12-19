У будинку біля барселонського собору Саграда Фамілія сталася пожежа: 26 постраждалих

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 26 людей постраждали в четвер в результаті пожежі в будівлі неподалік від храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія) в Барселоні. Про це повідомили в Twitter міські пожежні, пише УНН з посиланням на місцеве видання El Periodico.