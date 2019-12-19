У будинку біля барселонського собору Саграда Фамілія сталася пожежа: 26 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 26 людей постраждали в четвер в результаті пожежі в будівлі неподалік від храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія) в Барселоні. Про це повідомили в Twitter міські пожежні, пише УНН з посиланням на місцеве видання El Periodico.
За їхньою інформацією, більшість постраждалих було доставлено в лікарні, деяким допомога була надана на місці. Займання сталося приблизно о 07:00 за місцевим часом (08:00 за київським часом). На місці працюють 12 пожежних розрахунків. Були перекриті прилеглі вулиці.
Через пожежу, яку вже вдалося згасити, були перекриті прилеглі вулиці. Причини загоряння поки не називаються.
Як передає газета El Periodico, дим було видно з різних точок міста.
Додамо, що нещодавно у Мурманську загорівся авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”. За останніми даними, загинули дві людини, ще 14 постраждали.
Incendi al carrer Enamorats amb Aragó pic.twitter.com/lzim87PwyH— Diego Cano (@dcano79) December 19, 2019