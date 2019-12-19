В доме у барселонского собора Саграда Фамилия произошел пожар: 26 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере 26 человек пострадали в четверг в результате пожара в здании неподалеку от храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Об этом сообщили в Twitter городские пожарные, пишет УНН со ссылкой на местное издание El Periodico.
По их информации, большинство пострадавших было доставлено в больницы, некоторым помощь была оказана на месте. Возгорание началось примерно в 07:00 по местному времени (08:00 по киевскому времени). На месте работают 12 пожарных расчетов. Были перекрыты близлежащие улицы.
Из-за пожара, который уже удалось потушить, были перекрыты близлежащие улицы. Причины возгорания пока не называются.
Как передает газета El Periodico, дым был виден из разных точек города.
Добавим, что недавно в Мурманске загорелся авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”. По последним данным, погибли два человека, еще 14 пострадали.
Incendi al carrer Enamorats amb Aragó pic.twitter.com/lzim87PwyH— Diego Cano (@ dcano79) December 19, 2019