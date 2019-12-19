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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141299 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136341 просмотра

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В доме у барселонского собора Саграда Фамилия произошел пожар: 26 пострадавших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере 26 человек пострадали в четверг в результате пожара в здании неподалеку от храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Об этом сообщили в Twitter городские пожарные, пишет УНН со ссылкой на местное издание El Periodico.

По их информации, большинство пострадавших было доставлено в больницы, некоторым помощь была оказана на месте. Возгорание началось примерно в 07:00 по местному времени (08:00 по киевскому времени). На месте работают 12 пожарных расчетов. Были перекрыты близлежащие улицы.

Из-за пожара, который уже удалось потушить, были перекрыты близлежащие улицы. Причины возгорания пока не называются.

Как передает газета El Periodico, дым был виден из разных точек города.

Добавим, что недавно в Мурманске загорелся авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”. По последним данным, погибли два человека, еще 14 пострадали.

Incendi al carrer Enamorats amb Aragó pic.twitter.com/lzim87PwyH

— Diego Cano (@ dcano79) December 19, 2019

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