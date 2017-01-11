У Брюсселі пройдуть Дні українського кіно

Відкриє фестиваль класична німа стрічка Олександра Довженка “Земля” у супроводі живої музики від знаменитого українського етно-хаос гурту “ДахаБраха”.

Окрім цього, у Брюсселі буде представлено чотири нових фільми з України, відзначених міжнародними нагородами.

Зазначається, що концепція Днів українського кіно 2017 — дослідження кордонів. Фільми розповідають про кордони між націями, які пролягають не лише у просторі, але й у площині цінностей.

Зокрема “Українські шерифи” Романа Бондарчука та “Маріуполіс” Мантаса Кведаравічюса — документальні стрічки, зняті в областях України, що нині живуть під тиском російського агресора і переосмислюють свою ідентичність. “Українські шерифи” здобули Спеціальний приз журі на IDFA і цього року були висунуті на “Оскар” від України, а прем’єра “Маріуполісу” відбулася у рамках програми Panorama Documente на Берлінале.

Також буде представлено фільм Тараса Ткаченка “Гніздо горлиці” — історія заробітчанки, разом з якою камера здійснює подорож по обидва боки кордону між Україною та Європою, простежуючи разючі контрасти. Фільм здобув Приз екуменічного журі Міжнародного кінофестивалю у Мангеймі-Гайдельберзі. Стрічка також здобула головний приз Одеського міжнародного кінофестивалю за найкращий український фільм.

Крім того, відбудеться показ стрічки Віталія Манського “Рідні”, яка розповідає про власну сім’ю режисера, яка опинилася розділеною після вторгнення Росії в Крим та на Донбас. Світова прем’єра “Рідних” відбулася на кінофестивалі у Карлових Варах, стрічка представляла Україну в офіційній програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто, а також змагалася в основному конкурсі фестивалю DOK Leipzig.

Зазначається, що покази відбудуться у Центрі образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії.

Нагадаємо, Дні українського кіно проходили у Будапешті в листопаді 2016 року.