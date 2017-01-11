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В Брюсселе пройдут Дни украинского кино

В Брюсселе пройдут Дни украинского кино

Киев • УНН

 • 7051 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Брюсселе 20 января открываются ежегодные Дни украинского кино. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госкино.

Откроет фестиваль классическая немая лента Александра Довженко "Земля" в сопровождении живой музыки от знаменитой украинской этно-хаос группы "ДахаБраха".

Кроме этого, в Брюсселе будет представлено четыре новых фильма из Украины, отмеченных международными наградами.

Отмечается, что концепция Дней украинского кино 2017 г. - исследование границ. Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей.

В частности, "Украинские шерифы" Романа Бондарчука и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичуса - документальные ленты, снятые в областях Украины, живущих под давлением российского агрессора и которые переосмысливают свою идентичность. "Украинская шерифы" получили специальный приз жюри на IDFA и в этом году были выдвинуты на "Оскар" от Украины, а премьера "Мариуполиса" состоялась в рамках программы Panorama Documente на Берлинале.

Также будет представлен фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" - история заробитчанки, вместе с которой камера совершает путешествие по обе стороны границы между Украиной и Европой, прослеживая разительный контраст. Фильм получил Приз экуменического жюри Международного кинофестиваля в Мангейме-Гейдельберге. Лента также получила главный приз Одесского международного кинофестиваля за лучший украинский фильм.

Кроме того, состоится показ ленты Виталия Манского "Родные", которая рассказывает о собственной семье режиссера, которая оказалась разделенной после вторжения России в Крым и на Донбасс. Мировая премьера "Родных" состоялась на кинофестивале в Карловых Варах, лента представляла Украину в официальной программе Международного кинофестиваля в Торонто, а также соревновалась в основном конкурсе фестиваля DOK Leipzig.

Отмечается, что показы состоятся в Центре изобразительных искусств BOZAR, самой культурной институции Бельгии.

Напомним, Дни украинского кино проходили в Будапеште в ноябре 2016 г.

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