У Брюсселі існують розмови щодо зміни формату ЄС – Зеркаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Брюсселі існують процеси та розмови щодо зміни формату Європейського Союзу. Про це сказала в інтерв’ю “5 каналу” заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.
“Процеси, розмови, які відбуваються у Брюсселі щодо необхідності зміни формату Європейського Союзу, відповіді новим викликам, вони існують. Що стосується того, що вони трошки беззубі, чи поводять себе трошки беззубо, це дійсно так. І ми бачимо навіть по реакціях”, — сказала вона.
О.Зеркаль уточнила, що в ЄС мають відповіді на виклики і чекають ці відповіді від декількох столиць.
Нагадаємо, у Європарламенті заявили про необхідність скорочення газової залежності від РФ.