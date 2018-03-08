В Брюсселе существуют разговоры об изменении формата ЕС - Зеркаль

"Процессы, разговоры, которые происходят в Брюсселе о необходимости изменения формата Европейского Союза, ответы новым вызовам, они существуют. Что касается того, что они немножко беззубые, или ведут себя немножко беззубо, это действительно так. И мы видим даже по реакциям", - сказала она.

Е.Зеркаль уточнила, что в ЕС нет ответа на вызовы и ждут эти ответы от нескольких столиц.

Напомним, в Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от РФ.