В Брюсселе существуют разговоры об изменении формата ЕС - Зеркаль
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Брюсселе существуют процессы и разговоры об изменении формата Европейского Союза. Об этом сказала в интервью "5 каналу" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.
"Процессы, разговоры, которые происходят в Брюсселе о необходимости изменения формата Европейского Союза, ответы новым вызовам, они существуют. Что касается того, что они немножко беззубые, или ведут себя немножко беззубо, это действительно так. И мы видим даже по реакциям", - сказала она.
Е.Зеркаль уточнила, что в ЕС нет ответа на вызовы и ждут эти ответы от нескольких столиц.
Напомним, в Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от РФ.