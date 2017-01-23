У Брюсселі фермери висипали тонну сухого молока на будівлю Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні десятки молочних фермерів влаштували протест біля Європейської ради в Брюсселі під час якого символічно висипали на будівлю тонну сухого молока. Про це повідомляє видання LeSoir, передає УНН.
Як зазначає видання, протестувальники своїми діями хотіли привернути увагу до проблем галузі міністрів сільського господарства країн ЄС, які проводять зустріч у Брюсселі. Фермери нарікають на низькі закупівельні ціни на свою продукцію, які зберігаються попри покращення ситуації в сфері сільського господарства в останні тижні.
Також наголошується, що виробники молока незадоволені поставками на ринок понад 20 тисяч тонн сухого молока, виробленого після того, як в період мінімально низьких цін ЄС скуповував у фермерів їх продукцію.
Як повідомляється, зараз Єврокомісія планує продати частину запасів порошкового молока, тому фермери і побоюються, що це може призвести до нового зниження цін на натуральне молоко до 30 центів за літр, а це нижче рівня собівартості продукції.
Нагадаємо, 12 березеня 2016 року у Брюсселі бельгійські фермери влаштували акцію протесту, під час якої позаливали молоком стіни адміністративні будівлі.