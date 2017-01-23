В Брюсселе фермеры высыпали тонну сухого молока на здание Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня десятки молочных фермеров устроили протест возле Европейского совета в Брюсселе во время которого символически высыпали на здание тонну сухого молока. Об этом сообщает издание LeSoir, передает УНН.
Как отмечает издание, протестующие своими действиями хотели привлечь внимание к проблемам отрасли министров сельского хозяйства стран ЕС, которые проводят встречу в Брюсселе. Фермеры жалуются на низкие закупочные цены на свою продукцию, которые сохраняются несмотря на улучшение ситуации в сфере сельского хозяйства в последние недели.
Также отмечается, что производители молока недовольны поставками на рынок более 20 000 тонн сухого молока, произведенного после того, как в период минимально низких цен ЕС скупал у фермеров их продукцию.
Как сообщается, сейчас Еврокомиссия планирует продать часть запасов порошкового молока, поэтому фермеры и опасаются, что это может привести к новому снижению цен на натуральное молоко до 30 центов за литр, а это ниже уровня себестоимости продукции.
Напомним, 12 марта 2016 года на Брюсселе бельгийские фермеры устроили акцию протеста, во время которой позаливали молоком стены административные здания.