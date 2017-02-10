У Брюсселі чітко гарантували макрофінансову допомогу, “безвіз” і ратифікацію УА з ЄС - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив, що у Брюсселі Україні чітко сьогодні гарантували надання макрофінансової допомоги, отримання безвізового режиму та початок завершення ратифікації угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це Глава держави сьогодні сказав, перебуваючи з робочим візитом на Івано-Франківщині, передає УНН.
“Сьогодні ми отримали позитивні звістки з Брюсселя, де чітко гарантували нам макрофінансову допомогу, проінформували про початок завершення ратифікації в останній країні Євросоюзу — Нідерландах. Вже вони пообіцяли твердо безвізовий режим. Для нас це важливо”, — наголосив він.
П.Порошенко підкреслив, що для України важливо навіть не те, щоб “ми отримали чи не отримали візу, бо вступ угоди про асоціацію, про асоційоване членство, безвізовий режим є визнанням України європейською країною, відкриття нам твердою європейської перспективи”.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що остаточні рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом будуть до червня цього року.