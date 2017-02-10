В Брюсселе четко гарантировали макрофинансовую помощь, "безвиз" и ратификацию СА с ЕС - Президент

"Сегодня мы получили положительные известия из Брюсселя, где четко гарантировали нам макрофинансовую помощь, проинформировали о начале завершения ратификации в последней стране Евросоюза - Нидерландах. Уже они пообещали твердо безвизовый режим. Для нас это важно", - подчеркнул он.

П.Порошенко подчеркнул, что для Украины важно даже не то, чтобы "мы получили или не получили визу, так как вступление соглашения об ассоциации, об ассоциированном членстве, безвизовый режим является признанием Украины европейской страной, открытием нам твердой европейской перспективы".

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что окончательные решения о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом будут до июня этого года.