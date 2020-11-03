У британського прем’єра Джонсона конфіскували подаровані алкогольні напої
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона вилучили пляшку угорського вина та шотландського віскі, оскільки їхня вартість перевищила обмеження ціни на подарунки, які можуть отримувати британські посадовці, повідомляє УНН з посиланням на видання The Independent.
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Окрім вина, яке подарував угорський уряд, у Бориса Джонсона вилучили ще ікру та шотландське віскі.
Алкогольні напої були конфісковані апаратом офісу прем’єр-міністра, щоб не порушувати встановлені протикорупційні правила. Для того, щоб запобігти неправомірному впливу на британських політиків, вони не мають права приймати подарунки вартістю понад 140 фунтів стерлінгів — це приблизно 5 200 грн.
Зазначається, що дороге угорське вино працівники апарату конфіскували для "утилізації".
Як повідомляв УНН раніше, в Україні на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок.
А в ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").