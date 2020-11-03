У британского премьера Джонсона конфисковали подаренные алкогольные напитки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона изъяли бутылку венгерского вина и шотландского виски, поскольку их стоимость превысила ограничение цены на подарки, которые могут получать британские чиновники, сообщает УНН со ссылкой на издание The Independent.
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Кроме вина, которое подарило венгерское правительство, у Бориса Джонсона изъяли еще икру и шотландское виски.
Алкогольные напитки были конфискованы аппаратом офиса премьер-министра, чтобы не нарушать установленные противокоррупционные правила. Для того, чтобы предотвратить неправомерное влияние на британских политиков, они не имеют права принимать подарки стоимостью более 140 фунтов стерлингов - это примерно 5200 грн.
Отмечается, что дорогое венгерское вино работники аппарата конфисковали для "утилизации".
Как сообщал УНН ранее, в Украине на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок.
А в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").