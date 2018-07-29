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У британських приватних школах різко скоротилося число учнів з Росії

У британських приватних школах різко скоротилося число учнів з Росії

Київ • УНН

 • 11360 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. В останні три роки різко зменшилася кількість російських учнів у приватних школах Великобританії. Про це з посиланням на The Telegraph передає DW, повідомляє УНН.

Так, у квітні 2015 року в приватних школах Великобританії вчилися майже 2800 росіян, а до квітня 2018 року їхня кількість скоротилася більш ніж на третину - до 1700. У ISC не змогли назвати причину такого різкого падіння. Главред довідника по британським школам The Good School Guide Ральф Лукас також заявив, що судити про це складно.

Це може бути як тимчасовим явищем, так і свідченням зміни переваг російської еліти - "час покаже", сказав Лукас. За його словами, діти з Росії, як правило, швидко адаптуються до умов життя у Великій Британії і добре вчаться.

У свою чергу, голова парламентської групи по відносинам з РФ Кріс Брайант, коментуючи ситуацію, зазначив, що "санкції починають кусатися".

Нагадаємо, цього року 146 тис. випускників українських шкіл вирішили вступити на бакалавра, подавши понад 900 тис. заяв.

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