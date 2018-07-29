В британских частных школах резко сократилось число учащихся из России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В последние три года резко уменьшилось количество российских учащихся в частных школах Великобритании. Об этом со ссылкой на The Telegraph передает DW, сообщает УНН.
Так, в апреле 2015 году в частных школах Великобритании учились почти 2800 россиян, а в апреле 2018 их количество сократилось более чем на треть - до 1700 В ISC не смогли назвать причину такого резкого падения. Главред справочника по британским школам The Good School Guide Ральф Лукас также заявил, что судить об этом сложно.
Это может быть как временным явлением, так и свидетельством изменения предпочтений российской элиты - "время покажет", сказал Лукас. По его словам, дети из России, как правило, быстро адаптируются к условиям жизни в Великобритании и хорошо учатся.
В свою очередь, председатель парламентской группы по отношениям с РФ Крис Брайант, комментируя ситуацию, отметил, что "санкции начинают кусаться".
Напомним, в этом году 146 тыс. выпускников украинских школ решили поступить на бакалавра, подав более 900 тыс. заявлений.