У Британії з'явилися перші фандомати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Великій Британії з'явилися перші фандомати для збору порожніх пляшок, передає УНН з посиланням на Climate Action Programme.
Минулого місяця уряд Великобританії схвалив законопроект про впровадження депозитної системи збору тари в країні.
Британський бізнес підтримав законодавчі зміни. Перші фандомати для збору порожніх пляшок з'являться в магазинах мережі "Pret a Manger". Представники торговельних точок заявили, що впровадження заставної системи збору тари допоможе скоротити кількість відходів і очистити острів від сміття.
"За допомогою цієї системи нам вдасться суттєво скоротити кількість пластикових відходів", - підкреслили в "Pret a Manger".
Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.
Нагадаємо, депозитна система збору тари діє в більшості європейських країн. Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.
В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять вже зареєстрований законопроект.