У Британії запропонували ввести для Facebook податок на фейкові новини

Британські парламентарі запропонували брати плату за поширення фейкових новин з таких інтернет-компаній, як Facebook, Google і Twitter. Вони також вважають за необхідне надати компаніям особливий статус, що передбачає підвищену відповідальність за поширювані дані.

"Ми зараз зіткнулися з кризою використання даних в інтернеті і маніпуляцією персональними даними", - йдеться в доповіді комісії з цифрових технологій, культури і медіа при палаті громад.

Доповідь має бути опублікована в неділю, 29 липня, однак деякі її частини вже опинилися у доступі в інтернеті. Комісія також відзначила, що "існуючі юридичні рамки не адаптовані до цифрового світу, який швидко розвивається".

Протягом останніх місяців британська комісія вивчала можливі заходи реагування на появу фальшивих новин і намагалася визначити силу їх впливу на результати виборів у Сполученому Королівстві.

Президент комісії Деміан Коллінз вважає, що Facebook і інші платформи повинні посилити захист призначених для користувача даних. Він запропонував переглянути статус інтернет-компаній і покласти на корпорації велику відповідальність за дані користувачів. На думку Коллінза, завдяки цьому компанії більше не зможуть відмовлятися від відповідальності за витік інформації, посилаючись на те, що на їхніх серверах дані "всього лише зберігаються".

Введення податків для компаній, також запропоноване комісією, має допомогти в тому числі профінансувати програми навчання цифровій грамотності в Британії.

Британська комісія також знову звернулася до очільника Facebook Марка Цукерберга з проханням особисто приїхати на засідання, щоб "відповісти на численні запитання, на які Facebook поки не дав задовільної відповіді". Вперше Цукерберга покликали до британського парламенту в березні, мільярдер вирішив відправити на зустріч одного зі своїх заступників.

Нагадаємо, портал для перевірки фейковий новин створять в Латвії.